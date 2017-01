KrF støtter ikke forslag om at Norge skal kompensere for Trumps abortordre

Trump gjeninnførte denne uka et forbud mot at amerikanske bistandspenger ikke kan brukes på organisasjoner som tilbyr eller informerer om abort. Det vil ramme en rekke organisasjoner som tilbyr et bredt spekter av helsehjelp til kvinner i fattige land og gir informasjon om prevensjon og sex.



Fra Høyre, via Venstre, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne og Arbeiderpartiet til SV, slutter politikere nå opp om kravet om at Norge må kompensere ved å økte støtten til dette arbeidet.



Men Kristelig Folkeparti, som ellers har internasjonal solidaritet og bistand høyt på agendaen, vil ikke svare på om de stiller seg bak.



Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad viser kun til at partiet vil at Norge skal «fortsette arbeidet med å forsvare og styrke» reproduktive rettigheter, sier han via kommunikasjonsrådgiver Stig-Øyvind Blystad.



Han understreker videre at enhver internasjonal støtte gjennom bistand til dette området bør skje innenfor rammene av landenes egen lovgiving.



NRK skrev onsdag at partiet heller ikke vil svare på om de støtter Trumps beslutning.

Munnkurvregelen

Fremskrittspartiets Kari Kjønaas Kjos ser på sin side ikke behovet for å øke støtten.



– Norge har viet reproduktiv helse ganske stor oppmerksomhet og bidrar mye i utgangspunktet. Det vil vi fortsette med, sier hun til NTB.



Men hos regjeringspartner Høyre er tonen en annen.



I en uttalelse onsdag viser utenriksminister Børge Brende (H) til at Norge alt i fjor har lagt opp til å øke støtten til trygge aborter.



– Vi tar til etterretning at USA gjeninnfører den såkalte munnkurvregelen. I samråd med likesinnede land vil vi snarlig diskutere hvordan vi i fellesskap kan møte den nye situasjonen som er oppstått som følge av gjeninnføringen av denne regelen, sa han.



Saken blir også tema på Høyres landsmøte. Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde har foreslått et nytt punkt i partiprogrammet om å prioritere seksuelle og reproduktive rettigheter høyere i norsk bistand.



Og hun tror forslaget kan få tilslutning, opplyser hun til Bistandsaktuelt.



– Norge er ett av de svært få landene i verden som kan jobbe for likestilling med stor troverdighet. Hvis ikke vi gjør det, er det få andre land som fyller den rollen. Norge bør ta det ansvaret og fylle den rollen.

– Angriper sårbare kvinner

Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt, som leder utenrikskomiteen på Stortinget, tar også til orde for å øke støtten.



– Vi ser tilbakeslag i veldig mange land når det gjelder prevensjon, som både muslimske land og Vatikanet kjemper imot, sier Anniken Huitfeldt (Ap), som leder Stortingets utenrikskomité, til NTB.



Venstre-leder Trine Skei Grande kaller Trumps beslutning et angrep på sårbare kvinner verden over.



– Norge må gå sammen med andre land for å kompensere for bortfallet av amerikansk støtte, skriver hun i en epost til NTB.



Både SV og Miljøpartiet De Grønne har sendt spørsmål til utenriksministeren om han vil sørge for norsk støtte, både ved å gi mer penger og ved å forsvare kvinners reproduktive rettigheter internasjonalt.



I Senterpartiet gjør Kjersti Toppe det klart at hun ikke støtter Trumps linje.



– Det er tverrpolitisk enighet om at reproduktiv helse, kvinne- og mor-barn-helse er viktig, sier Toppe til NTB.



– Jeg er positiv til å øke støtte, for det er et viktig område, sier hun, men tilføyer at partiet ikke har diskutert saken. (©NTB)