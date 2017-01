KrF unngår å proklamere kamp om ekteskapsloven

Norge IDAG har snakket med en rekke av fylkeslederne i partiet om formuleringene om ekteskapet i utkastet til nytt partiprogram. Ingen av dem vil etterlyse en formulering om at partiet ønsker å kjempe for reversering av den kjønnsnøytrale ekteskapsloven.

Programutkastet som nå er ute på høring, er andre utgave. Det ble vedtatt av landsstyret i november og høringsfristen utgår 1. februar. Etter dette skal innspillene sorteres, før et endelig forslag forberedes til partiets landsmøte i april.

I den foreliggende utgaven er den tidligere foreslåtte ideen om felles samlivslov borte, og formuleringene om ekteskapet er gjort på en slik måte at både verdikonservative og mer liberale krefter i partiet skal kunne enes om saken. Dermed legger partiets landsstyre opp til at ingen av fløyene skal ha behov for å gjøre ekteskapsspørsmålet til en kampsak når programmet skal vedtas på landsmøtet.

Vil unngå ekteskapsfokus

– Når vi har drøftet dette i Hordaland, har vi jobbet med at vi skal prøve å være tydelige, samtidig som vi skal prøve å finne en forening i partiet om dette, sier fylkesleder Pål Kårbø.

– Jeg oppfatter dette som et fellesforslag som vi har valgt for å ikke få en ensidig ekteskapsdebatt på landsmøtet. Dette er en sak som er viktig for oss, men andre saker er også viktige for oss, fortsetter Kårbø.

– Hvordan ser du på at partiet lenger har med noen formulering om at man ønsker å kjempe for reversering av ekteskapsloven?

– Det er det som er diskusjonen. Samtidig er det en realitet at det ikke er et stortingsflertall for det, nesten uansett hvilke partier som kommer inn. Om det er en fallitt eller en erkjennelse, kan man kanskje velge selv. Det er viktig for oss å ha et program som er tydelig på hva KrF mener om ekteskapet og som har med barneperspektivet.

– Opplever du at det grunnleggende synet på ekteskapet er i endring innad i KrF?

– Nei, ekteskapet som den beste ordningen mellom mann og kvinne står fast. Men ord er følsomme i dette, det må vi ha respekt for. Derfor har vi brukt mye tid på å lande der vi har gjort. Jeg tror dette er best, samlet sett, for partiet, sier Kårbø.

Fornøyde med forslaget

Fylkeslederne i Rogaland, Vest-Agder, Sogn og Fjordane, Buskerud og Akershus uttaler seg i likhet med Kårbø positivt om forslaget som foreligger.

– Forslaget understreker veldig klart det tradisjonelle og kristne synet på ekteskapet, at det er en ordning mellom én mann og én kvinne, sier Per-Endre Bjørnevik fra Rogaland KrF.

– Formuleringen viser at vi fastholder ekteskapssynet, samtidig som vi har full respekt for dem som velger annerledes, sier Hege Irene Fossum fra Buskerud.

Partiveteraner: – Dypt tragisk

I forrige uke skrev partiveteranene Gunnar Prestegård, Jon Kvalbein og Bjarte Brundtland et debattinnlegg i Vårt Land.

«Det vil være dypt tragisk om KrFs landsmøte i april vedtar forslaget til partiprogram», skrev de.

De tre påpekte at KrF i hver stortingsperiode fremmer forslag om å grunnlovsfeste retten til liv, selv om partiets ledere vet at det ikke vil få flertall for å reversere abortloven. «Hvorfor kan ikke KrF fortsette å kjempe for et kristent ekteskapssyn, uansett manglende oppslutning fra andre partier på Stortinget?» spør de.

Følger ikke oppfordringen

– Vi spurte de nevnte seks fylkeslederne hva de mener om forslaget til strategi som lanseres av veteranene – at partiet kunne fremme forslag om reversering av ekteskapsloven i hver periode på samme måte som man gjør når det gjelder fosterets rett til liv.

Ingen av fylkeslederne mener at dette er veien å gå.

– I prinsippet er det en mulighet å håndtere det slik, men vi har valgt en annen tilnærming, der vi prøvde å vinne noen seiere i programprosessen. Det er ulike syn innad i både KrF og kirken på dette, og det er det som er det krevende, sier Pål Kårbø.

– Retten til liv er en så grunnleggende verdi at den mener jeg det er veldig viktig at KrF fronter i hver eneste periode. Det innebærer så mye mer enn abortloven, det gjelder hele menneskeverdet og der kristne menneskesynet. Jeg opplever at vi er veldig klare og tydelige på hva vi mener om ekteskapet, men jeg er usikker på om det har noe for seg å ta det på den måten, selv om jeg skjønner anliggendet, sier Ingunn Ulfsten fra Akershus KrF.

En del ønsker ikke reversering

Alle argumenterer mot å programfeste reversering av loven av pragmatiske grunner. De står for det samme som før, men ser at det ikke er mulig å komme noen vei på Stortinget, er det felles argumentet.

Bare en av de seks vi har snakket med går et steg lenger, og argumenterer langt på vei for at man ikke bør reversere ekteskapsloven selv om man skulle få mulighet.

– Jeg er en praktisk og realistisk politiker. Hva skal man da gjøre med de som har inngått denne typen ekteskap? spør Trude Brosvik fra Sogn og Fjordane KrF.

– Det betyr at du ikke ønsker å reversere loven?

– Jeg tror det er en del som ikke ønsker at den skal reverseres. Jeg mener vi skal ha et syn på ekteskapet, at det skal være mellom mann og kvinne, men jeg vil ikke være først i køen til å gjøre det til noen hovedsak for KrF å reversere ekteskapet, sier Brosvik.