Kristen skole får ikke utvide

Den NLM-eide kristne friskolen Tryggheim Strand barne- og ungdomsskole søkte i høst om å utvide fra 100 til 200 elever. Et flertall i kommunestyret ønsket ikke å anbefale dette, skriver Utsyn.no

Ønsker utvidelse

Tryggheim Strand leier lokaler i Tau aktivitetshus og har dette skoleåret 60 elever, mens de har tillatelse til inntil 100 elever.

Skolen ønsker å utvide og leter etter ny skoletomt for et nybygg til 40–60 millioner kroner. Men for å kunne gjøre så store investeringer, ønsker skolen forutsigbarhet i forhold til antall elever og søker derfor om driftstillatelse til dobbelt så mange elever som dagens nivå.

Frykter overkapasitet

Et flertall i kommunestyret i Strand ønsket ikke utvidelse, og i instillingen fra kommunestyret i september var det fra kommunens side «ikke ønskelig at opp mot 16 % av grunnskoleelevene i kommunen går på friskoler».

Rådmann Jon Ola Syrstad i Strand kommune frarådet utvidelse av den kristen skolen fordi han fryktet overkapasitet ved de offentlige skolene.

Sender klage

Utsyn skriver at NLMs videregående skole i Fredrikstad, Hans Nilsen Hauge VGS, befant seg i samme situasjon som Tryggheim Strand, men at de fikk snudd vedtaket hos Utdanningsdirektoratet.

– Dette er fortsatt en åpen sak, for Tryggheim holder på å skrive en god klage, sier generalsekretær i Kristne friskolers forbund, Jan Erik Sundby til Utsyn.