Indremisjonsforbundet fikk 30 nye medlemmer rett etter vedtaket

– Ja, helt klart, svarer Furnes på spørsmålet om alle innmeldingene i Indremisjonsforbundets trossamfunn er en direkte følge av Kirkemøtets vedtak.



– For flere hadde bestemt seg for å melde seg ut av Den norske kirke om dette ble vedtatt, sier han.



– Vedtaket setter Bibelens klare ord tilside og åpner for noe som Gud aldri har godkjent. Dette er et brudd med Skriften og bekjennelsen, mener Furnes.

Tre råd

Indremisjonsforbundet sendte allerede i mars i fjor ut tre konkrete råd til sine medlemmer i møte med kirkesituasjonen:



– Klargjør ditt forholdt til Bibelen. Den aktuelle situasjon har oppstått som følge av lang tids forfall i synet på Bibelen som autoritet for vår tro, lære og liv.



– Vær med og bygg den kristne forsamlingen på bedehuset.



– Du må gjøre et bevisst valg angående medlemskap i Den norske kirke.

Eget forsamlingsarbeid

ImF har siden 2009 hatt sitt eget trossamfunn som tilbud for dem som ønsker å være kirkerettslig registrert, men som ikke lenger har ønsket å stå som medlem av folkekirken eller andre kirkesamfunn.



Når Den norske kirke svikter, er ImF for å gi konkrete råd og ordninger for et selvstendig forsamlingsarbeid med egne tilbud om dåp, nattverd, vigsel og begravelse. Felles ordninger for ImF, NLM og Normisjon er gjort lett tilgjengelig. Forsamlingsarbeid kan drives i bedehuset eller i hjemmene. ImF minner om at lekmannsbevegelsen startet nettopp i hjemmene, med at de troende samlet seg til bibellesning, bønn og deling av vitnesbyrdet om Jesus. ImF oppmuntrer alle troende til forbønn for den åndelige situasjonen som landet vårt er i.