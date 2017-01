– Saken dreier seg om mye mer enn en enkeltstående liturgi. Det som står på spill, er hele kirkens skapelsesteologi på familieområdet, sier Benestad.

Allerede 1. februar kan de første likekjønnede parene gifte seg i kirken om Kirkemøtet gir klarsignal.

Øivind Benestad er medlem av Agder og Telemark bispedømmeråd og dermed delegat på Kirkemøtet. På årets samling, som finner sted i Trondheim 25.-31. januar, vil det etter all sannsynlighet bli innført en ny liturgi angående ekteskap, etter at fjorårets kirkemøte åpnet for to ulike teologiske syn på ekteskapet.

Øivind Benestad leder til daglig Stiftelsen MorFarBarn, og han har startet nettverket «Levende Folkekirke», som kjempet for å bevare kirkens klassiske syn på ekteskapet.

Enorme ringvirkninger

– Ekteskapet er bare én del av tematikken. Ringvirkningene blir enorme for kirkens tenkning omkring kjønn og seksualitet. Her kan vi blant annet nevne forplantning, fødsel og oppvekst. For ikke å nevne samliv og foreldreskap, mor-far-barn-relasjonen og barns rettigheter.

– Hva tror du skjer med mor-far-barn relasjonen som følge av dette?

– Innebygget i den kjønnsnøytrale teologien om ekteskapet ligger det at mor-far-barn-relasjonen ikke er unik. Den er bare én variant blant andre normalvarianter. Den norske kirke oppløser med andre ord den grunnleggende betydningen av samfunnets grunncelle: Mor og far som har felles barn.

– Hva mener du dette åpner for?

– Dette åpner demningen for en ideologi om kjønn, familie og barn som frontkolliderer med Bibelen.

– Tror du det blir ro i kirken etter at Kirkemøtet har vedtatt en liturgi for likekjønnede par?

– Nei, jeg er overbevist om at en omdefinering av ekteskapet, familien og barns rett til mor og far vil føre til spenninger og konflikter i mange år framover. Å omdefinere en av Guds grunnleggende skaperordninger, vil få store følger, svarer Benestad.

– Fordi kirkemøtet og biskopene hittil ikke har tatt barneperspektivet på alvor, ligger det mange udetonerte bomber rundt om i kirkelandskapet. Overfladiskheten og bagatelliseringen har vært deprimerende og uforsvarlig, fortsetter han.

– De neste årene vil diskusjonene gå høyt blant annet om planlagt farløshet og morløshet, om «medmor» og «medfar», om surrogati, om eggdonasjon, om foreldreskap.

Blir ikke ro med to syn

– I høst ble organisasjonen PolyNorge stiftet. De vil jobbe for at polyamorøse forhold og polygami skal anerkjennes. Hva oppfatter du at kirken har å si om dette?

– Kirken har hittil også vært taus om emner som biseksualitet, om polyamorøse forhold, om diverse kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk eller om endring av juridisk kjønn. Med en kjønnsnøytral teologi vil det bli stadig vanskeligere for kirken å avvise krav fra disse gruppene, sier Benestad.

– Personlig tror jeg ikke at det blir ro omkring kirkens samlivs- og familieteologi før den ene parten er blitt fullstendig dominerende, og den andre parten er marginalisert eller har forlatt kirken.

– Hva sier du til dem som vurderer å melde seg ut av Den norske kirke?

– Jeg sier at det både finnes gode grunner til å melde seg ut, og gode grunner til å bli. Hva man velger avhenger av egen overbevisning og samvittighet. Lokale forhold spiller inn. Likeså tjenesten man har i menigheten, relasjonen til prest og ledelse. Etter min mening finnes det ikke fasitsvar på hva man bør gjøre.

– Det er viktig at vi respekterer hverandres valg i denne fasen. Om noen få år vil alternativene og svarene trolig være mye tydeligere, mener han.

– Du var med på å starte nettverket «Levende folkekirke» i forbindelse med kirkevalget i 2015. Kommer nettverket til å engasjere seg på noen måte under dette kirkemøtet?

– Vi kommer til å møtes daglig for fellesskap og gjensidig støtte, bønn og samtale. Men vi har ingen strategi for å prøve å hindre innføringen av den kjønnsnøytrale liturgien. Å stoppe liturgien anser vi som tilnærmet umulig, dersom Gud ikke griper inn på uventet vis.

Kan bli presset ut

– Hva tenker du om at den kjønnsnøytrale liturgien skal kunne brukes av alle par, ikke bare likekjønnede?

– Denne ordningen vil føre til et press fra mange om å avskaffe den tradisjonelle liturgien. Dessuten kan det bli mange lokale kamper mellom prest og par dersom presten ønsker å bruke en annen liturgi enn det brudeparet gjør.

– Åpen folkekirke har sagt i klartekst at målet deres er én bryllupsliturgi, så spørsmålet er kanskje mer når det skjer enn om det skjer. Forslaget til ny liturgi sier at likekjønnede par har rett til å bli viet i sin lokale kirke, uansett hva prest og menighetsråd mener.

– Hva er din mening om dette?

– Jeg er skuffet over at det lokale kirkedemokratiet på denne måten blir satt til side. Det er en umyndiggjøring av lokalmenigheten. Selv om presten og et enstemmig menighetsråd ikke ønsker slike «bryllup» i sin kirke, har de ikke rett til å avvise dem. Prosten vil bare sende en annen prest til å gjennomføre seremonien.

– Er det noen deler av liturgiforslaget du vil kjempe for å endre?

– Fordi jeg er fundamentalt uenig i utgangspunktet og innholdet i vigselsliturgien, har jeg ingen interesse av å «forbedre» den. To menn eller to kvinner kan aldri bli «rette ektefolk» i Guds øyne, uansett hvor velformulert eller vakker liturgien måtte være. Det jeg vil prøve å bidra aktivt til, er at ikke bare prester, men også organister, kirketjenere og andre aktører får en selvsagt rett til ikke å medvirke ved slike «bryllup». I denne omgang tror jeg det skal bli mulig å få til, men på lengre sikt er denne retten slett ikke selvsagt.