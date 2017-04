 Umenneskelig behandling av flyktningfamilie på Stord

Den afghanske familiemoren (20) og hennes to sønner sitter i kirkeasyl, etter at familiefaren forsøkte å ta livet sitt da politiet hentet dem for tvangsutsending fra Norge. FOTO: Privat

En 27 år gammel afghansk mann som nylig har konvertert fra islam til kristen tro, forsøkte å ta sitt liv da politiet pågrep ham og familien for å sende dem ut av landet. Pågripelsen skjedde kort tid etter at familien forlot kirkeasyl med løfter fra politiet om at de ikke skulle bli sendt ut.

