Verdens mest innflytelsesrike evangelist har fått hjemlov

FORKYNNER: Billy Graham.

Han forkynte evangeliet om Jesus for mer enn 200 millioner mennesker i 185 land, var rådgiver for 11 presidenter og etterlater seg et fotavtrykk i vekkelseshistorien som vanskelig kan beskrives på en dekkende måte. Onsdag 21. februar gikk Billy Graham bort, 99 år gammel.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.