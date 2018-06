Bibelskole: Jakob Akademi er en internasjonal bibelskole sentralt i Trondheim. FOTO: Arne-Bjørn Fossen

I et lovutkast som nylig har vært ute på høring, informerer Utdanningsdirektoratet om at de mener antallet elever ved norske bibelskoler, som kommer fra land utenfor EU, bør begrenses til maksimalt 10 prosent. – For den internasjonale bibelskolen Jakob Akademi i Trondheim, vil dette bety kroken på døra, forteller rektor Uduak Mme.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.