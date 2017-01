Avtale om forskning og utvikling mellom Israel og Norge

Utenriksministeren uttrykker at Norge og Israel har spisskompetanse på flere områder av gjensidig interesse og at landene har mye å tilby hverandre. Intensjonsærklæringen vil åpne for økt forskningssamarbeid og kunnskapsutvikling. Dette vil være til nytte for begge land.

— Erklæringen er også et konkret uttrykk for regjeringens innsats for å styrke det bilaterale forholdet til Israel, sier utenriksministeren.

Det har vært arbeidet for å få en slik avtale på plass i lang tid. Særlig stort engasjement for å få avtalen på plass har tidligere leder av Israels venner på stortinget, Hans Fredrik Grøvan fra KrF og nåværende leder, Jørund Rytman fra Frp, stått for. Nå er de i mål, skriver ICEJ Press.

- Dette vil kunne åpne dørene på en helt annen måte, og gjøre det mye enklere for institusjoner som universiteter og forsknings- og teknologimiljøer. Jeg tror dette er en kjempestor gave både til Norge og til Israel. Vi har mye å lære av hverandre. Dette gir bare nye muligheter og ny fart i et forhåpentligvis økende samarbeid, sier Grøvan til ICEJ.

Jørund Rytman er også svært fornøyd:

- Dette er musikk i mine ører. Israel er en av de beste i verden på entreprenørskap, forskning og innovasjon. Når Norge nå kan knytte seg tettere, er det kjempebra. Men vi må ikke glemme symbolverdien – det er kanskje det viktigste, at Israel vet at Norge er vennligsinnet. Historisk har det vært mye krøll – i hvert fall i forrige stortingsperiode, sier Rytman.

Avtalen er generell men det finnes flere områder hvor Norge og Israel kan lære mye av hverandre. Israels store gassfunn utenfor sin kyst i Middelhavet er et område der Norge har viktig kompetanse som Israel vil dra nytte av. Ambassaderåd ved Israels ambassade i Norge, Dan Paratz legger stor vekt på det.

- Vi er på samme nivå som Norge var for førti år siden innenfor olje- og gass-sektoren. Israel holder på å utvikle sin industri. Her er et stort potensiale. Norge har samtidig mye å lære fra Israel innenfor IT- og industrisektorer hvor Israel har stor kapasitet, sier Dan Poraz.

Israel er helt i verdenstoppen når det gjelder innovasjon. Norge er relativt svak på å etablere nye bedrifter. Jørund Rytman er klar på at Norge kan lære av Israel på dette området. For et år siden kom regjeringen med en gründerplan som peker på en del ting som Israel allerede har gjort. Det er en avtale mellom regjeringen og samarbeidspartiene i Stortinget om å satse mer på dette.

- Jeg vil understreke at det at vi har fått en ny regjering, har hatt betydning for å få denne avtalen på plass. På tross av at det kan være turbulent i diskusjonene mellom regjeringspartiene/ samarbeidspartiene, så fikk vi dette på plass. Dette er en gledens dag, sier Grøvan.