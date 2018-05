ICEJ har i dag anmeldt LO for antisemittisme og rasisme

– Vi mener at LOs ensidige boikottkampanje mot Israel faller inn under denne definisjonen på antisemittisme, og anmelder derfor organisasjon for brudd på «rasismeparagrafen»; Paragraf 185 i Straffeloven", sier Dag Øyvind Juliussen. FOTO: Skjermdump

Internasjonale Kristen Ambassade Jerusalem (ICEJ) har i dag anmeldt Landsorganisasjonen (LO) for rasisme for deres boikott av Israel. – Bruk av doble standarder ved å stille krav til staten Israel som ikke stilles til andre demokratiske stater er antisemittisme og derav også rasisme, sier Dag Øyvind Juliussen, direktør for ICEJs norske avdeling.

