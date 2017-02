– Vi ønsker nå å gå aktivt ut og gjøre dette studietilbudet kjent. 1. februar står som søknadsfrist på nettsiden, men det er ikke noe problem å utvide fristen, sier Gunnar Johnstad.

En måned i Israel

Han forteller at det var i 2001 NLA Høgskolen startet opp med dette utdanningstilbudet.



– Vi har gjennomført det hver sommar for teologi- og kristendomsstudenter, sier han.



– Kreves det mye bakgrunnskunnskap fra før?



– Ja, noe. Ellers blir det noen kurs som det blir obligatorisk å ta om det er noe man mangler, sier han.



De har et begrenset antall plasser, med et nederste og et øvre tak, fra 15-25. Det er litt forskjellig om de klarer å fylle opp alle plassene.



Gunnar Johnstad forteller at dette er en veldig flott og litt annerledes måte å lære på. Sommersemesteret tilbyr interessante fag og en unik nærhet til det en studerer gjennom en månedslang studietur i Israel.

Tre ulike fag og tre steder

Sommersemesteret omfatter emnene jødedom, Jesus og Gallilea (den vil si den historiske Jesus) og Religion og politikk med fokus på Midtøsten-konflikten. Man samler ti studiepoeng på hvert og oppnår til sammen 30 poeng.



– Vi lærer om jødedommen generelt, og om Midtøsten-konflikten med spesiell vekt på islam.



– Vi flytter rundt på tre ulike steder. Vi er først en fjorten dagers tid i Jerusalem, deretter i nærheten av Betlehem en ukes tid og så ti dager i Galilea, forteller Gunnar Johnstad.



Studietopplegget er svært intensivt, siden de tar et helt semester i løpet av en og en halv måned. Man leser mellom forelesningene i Israel.

Gir et bredt bilde på situasjonen

– Hensikten med studiet er å vise hvor kompleks Midtøsten-situasjonen er. Det er ikke enten svart eller hvitt. Det er det mange som ikke er klar over fra før. Når de har sett det med egne øyne fra flere sider, får de bedre bakgrunn for å gjøre seg opp en mening.



– Vi har flere forelesere fra NLA Høgskolen, men bruker også rabbinere, jøder og islamske forelesere, sier han.



I en tid da nyhetene i media har en tendens til å bli ensidig framstilt, mener han det er viktig med et slikt studietilbud.



– Da får vi samtaler og debatt etter å ha hørt ulike stemmer, sier Johnstad.

Viktig å styrke lærerne

Særlig er det mange lærere som deltar. Gunnar Johnstad understreker hvor viktig det er å styrke lærerne. Han tror at de vil gi en bedre undervisning etter å ha sett og hørt, ikke bare lest seg til. Sommersemesterstudiet omfatter altså tilsammen 30 studiepoeng. Det er mulig å la studiet omfatte bare to emner og altså 20 studiepoeng.



Sommersemesteret starter med et obligatorisk seminar (mandag-tirsdag) i slutten av vårsemesteret. Seminaret introduserer pensum og opplegg og gir noen ordinære forelesninger. Deretter vil det bli et månedslangt opphold i Israel og Palestina (i Jerusalem, Beit Jala (i nærheten av Betlehem) og Galilea).



Det avholdes eksamen (fem timers skriftlig skoleeksamen) mot slutten av oppholdet. Etter hjemkomsten forutsettes det at studentene arbeider videre med emnene KME208 og KME214. I månedsskiftet juli-august er det en fire dagers hjemmeeksamen i enten KME208 eller KME214, med påfølgende muntlig eksamen i det emnet det ikke blir gitt hjemmeeksamen i.



Det stilles krav til kunnskaper i jødedom tilsvarende det som inngår i REL110 eller REL130. Om dette kravet ikke er oppfylt, må studenten delta på eget innføringskurs i emnet under første del av studieturen for å få emnet godkjent.

Datoplan

Undervisningsseminar på NLA Høgskolen: 19. og 20. juni.



Studietur: 21. juni-21. juli



Skriftlig skoleeksamen: 20. juli.



Hjemmeeksamen: 31. juli-4. august



Muntlig eksamen: 10. og 11. august.