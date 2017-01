Nord-Trøndelag FrP kan vedta resolusjon om ambassadeflytting

– Jerusalem er den rettmessige hovedstaden i Israel. Jeg syns vi skal sende en klar og tydelig beskjed om at vi støtter Israel fullt ut. Jeg har et veldig kraftig politisk engasjement for Israel, og bryr meg veldig om det eneste frie demokratiet i Midtøsten. Jeg er også lei at venstresiden svartmaler den eneste jødiske staten i verden, sier Espen Teigen til Trønder-Avisa.



Han er til daglig politisk rådgiver for innvandringsminister Sylvi Listhaug, og han er listetopp for FrP i Nord-Trøndelag ved høstens valg. Resolusjonsforslaget som årsmøtet skal ta stilling til i løpet av helgen, har han skrevet sammen med partikollega Kristoffer Vikan fra Steinkjer.



De ber partiet jobbe for at ”den norske ambassaden i Israel flyttes fra Tel Aviv til Jerusalem”. I forslaget skriver de blant annet:



”Norges ambassade i Israel er lokalisert over et kjøpesenter i Tel Aviv. For Fremskrittspartiet, som er Israels nærmeste venn i norsk politikk, burde det være en selvfølge å jobbe for å flytte ambassaden til Jerusalem. Det vil være en sterk støtteerklæring til en nasjon som ofte demoniseres av de politiske korrekte.”