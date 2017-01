Nord-Trøndelag FrP vil ha norsk ambassade i Jerusalem

Norge IDAG rapporterte fredag at Nord-Trøndelag FrP på sitt årsmøte i helgen skulle behandle et resolusjonsforslag om å flytte den norske ambassaden i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem. Fylkesårsmøtet vedtok forslaget, som var utformet av partiets førstekandidat i fylket og Sylvi Listhaugs rådgiver, Espen Teigen, sammen med Kristoffer Vikan, kommunestyrerepresentant fra Steinkjer. Teigen sier han mener resolusjonsvedtaket er veldig gledelig.

- Vise støtte til Israel

- Israel er det eneste frie demokratiet i Midtøsten og ligger i et urolig nabolag hvor blant annet det regjerende partiet i Gaza, Hamas, ønsker å utrydde jødene og fjerne Israel fra kartet. For forslagsstillerne har det vært av avgjørende betydning å vise støtte til Israel i denne vanskelige tiden ved å anerkjenne deres hovedstad, uttaler han.



- Mens vi ikke vet hvordan Jerusalem ville sett ut under andres kontroll enn Israel, er vi garantert at alle trosretninger har tilgang på Jerusalem gjennom at Israel har sørget for sikkerheten i Jerusalem, legger han til.

Kjemper for partiprogrammet

Teigen og Vikan er veldig fornøyd med at fylkeslaget har vedtatt deres resolusjon, og sier at de vil jobbe aktivt for at FrP sentralt skal gå inn for det samme. Dermed kaster de seg inn i kampen for en sak som de siste månedene har vakt intern debatt i partiet. I utkastet til nytt partiprogram, som ble lagt frem i september, har et flertall i programkomiteen foreslått å ta med at ”FrP vil at den norske ambassaden i Israel skal flyttes fra Tel Aviv til landets hovedstad, Jerusalem”. Men i programforslaget presiseres det at et mindretall i komiteen har tatt dissens fra denne setningen i programforslaget. Dette er bakgrunnen for at de så det som viktig å samle fylkespartiet om sitt standpunkt. Slik vil de sende et tydelig signal til partiet, før programmet skal vedtas på landsmøtet 5.-7. mai.



- Hvordan ser du på mulighetene for å få gjennomslag i partiprogrammet?



- Jeg ser veldig positivt på mulighetene. Vi skal i hvert fall gjøre vårt, sier Teigen til Norge IDAG.



- Hvor raskt bør en flytting av ambassaden være mulig å realisere dersom det er politisk vilje til det i Utenriksdepartementet?



- Jeg vil gjerne flytte den så fort som mulig. Nå viser det seg at flere og flere vestlige land ønsker dette, og da kan vi følge dem, sier han, og viser til den siste tidens signaler fra USA og Australia.