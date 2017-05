Siv Jensen med klart nei til EU:

FrP-leder Siv Jensen talte til landsmøtet fredag 5. mai. FOTO: NTB Scanpix

FrP-leder Siv Jensen sa i sin landsmøtetale et klart nei til at Norge skal bli medlem i EU. Men hun vil beholde EØS-avtalen, dog ligger det i hennes kort at hun vil ha større frihet for Norge.

