Sterke reaksjoner på Stefan Løfvens presteutspill. FOTO: NTB scanpix

I et intervju med Svenska Kyrkans eget tidsskrift, Kyrkans Tidning, publisert 22. juni, uttalte den svenske statsministeren Stefan Löfven, at han ønsker å tvinge alle prester i Svenska Kyrkan til å vie homofile par, uten noen mulighet for reservasjon.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.