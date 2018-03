Metodistpastor Ivar Granum opplevde at politiet kom på besøk i kirken hans etter at en aghansk konvertittfamilie var gått i kirkeasyl i nærheten. FOTO: Eli Bondlid

Ivar Granum antar at politiet kom til Metodistkirken sist søndag fordi de lette etter den afghanske familien. Dette skjedde like etter at trebarnsfamilien hadde forlatt Hvalsmoen transittmottak ved Hønefoss, hvor de var pålagt å oppholde seg.

