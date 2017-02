Åpent og ærlig: – Her på skolen snakker vi åpent og ærlig om det å tvile. Men mitt inntrykk er at i flere miljøer er det å tvile ikke tema i det hele tatt, sier lærer Tom Arne Møllerbråten som underviser i kristendomsfag. FOTO: Torstein Kiserud

Da Tom Arne Møllerbråten jobbet med boka «Tro under tvil», som kom ut på Verbum i fjor, erfarte han at det finnes miljøer og menigheter der det å snakke om tvil nærmest er et tabu. Mange blir derfor gående alene med sine tanker. – Her på Sagavoll snakker vi åpent og ærlig om det å tvile. Jeg får mange positive tilbakemeldinger fra elever som føler at det er godt, sier han.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.