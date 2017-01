 Stor usikkerhet om asylankomster

– Dette er ekstremt usikkert, og tallet kan svinge veldig, sier UDI-sjef Frode Forfang.

I fjor hadde Norge den største nedgangen i asylankomster i Europa. Men bildet kan endre seg raskt: Tallet på ankomster i andre europeiske land er fortsatt relativt høyt, og i tillegg er det stor usikkerhet når det gjelder den skjøre returavtalen med Tyrkia og grensekontrollene i Schengen, understreker Forfang.

– Vi får se hvordan dette utvikler seg i 2017, sier UDI-sjefen.

Familiegjenforening

Samtidig er det stadig flere som har fått innvilget søknad om familiegjenforening i Norge, viser nye tall fra UDI.

I fjor fikk i alt 15.580 personer innvilget opphold i Norge gjennom familiegjenforening, 20 prosent flere enn året før. I år blir det trolig enda flere, sier Forfang.

– Våre prognoser viser at 2017 vil bli det store året for dem som søker familiegjenforening fra Syria, sier han.

Den største gruppen er familiemedlemmer til en norsk eller nordisk borger, nærmere 5.600 personer, mens nesten én av tre ble gjenforent med et familiemedlem som har fått beskyttelse i Norge. Drøyt 2.100 personer var familiemedlemmer til personer med arbeidstillatelse i Norge.

Flest fra Syria

Syrerne er den desidert største gruppen blant asylsøkere som søker familiegjenforening. Så langt har over 7.000 syrere fått innvilget opphold, og mange ønsker nå å hente sine familier hit.

I fjor fikk drøyt 2.000 syriske familiemedlemmer innvilget opphold, av dem 70 prosent barn. Over 90 prosent av søknadene blir innvilget.

For Somalia er antall søknader om familiegjenforening omtrent halvert, viser oversikten fra UDI.

Fra en syrisk borger er innvilget opphold i Norge, har vedkommende ett år på seg til å få familien hit.

Flaskehals

Søkerne må imidlertid gjennom en lang og til dels farefull prosess, siden papirene til dem som søker gjenforening, må leveres til en norsk utenriksstasjon i et av Syrias naboland.

Men der er ventetiden nå på rundt åtte måneder for å få levert papirene. Det betyr at det er en risiko for ikke å få levert søknaden innen fristen.

UDI har ingen oversikt over hvor mange dette kan gjelde, men gjør nå tiltak for å korte ned ventetiden. Blant annet styrkes begge ambassadene med tre saksbehandlere fra UDI.

– Vi ønsker å prioritere denne gruppen. Dette har vært en flaskehals, sier Forfang.

Tilbakekalling

UDI vil også prioritere saker om tilbakekalling av oppholdstillatelser.

– Dette har vi jobbet med i flere år. Vi har fått instruks om å behandle tilbakekallingssaker der beskyttelsesbehovet har opphørt, sier Forfang.

Han viser til en sovende paragraf i utlendingsloven som regjeringen har besluttet å vekke til live.

– Det dreier seg i første omgang om et større antall somaliere som kom mellom 2012 og 2014. I den gruppen er det saker vi nå ser på, sier Forfang og viser til at UDI mener situasjonen i Somalia har forbedret seg de siste årene.

– Somaliere fikk i stor grad innvilgelse tidligere, nå får de avslag, sier han.