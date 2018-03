Stortinget ga grønt lys for norsk medlemskap i EUs energipakke

Norge hadde fra før av allerede et samarbeid med EU om energimarkedet. Torsdag vedtok Stortinget at Norge skulle slutte seg til flere felles regler for kraft- og gassmarkedet, og til energibyrået Acer, som skal sørge for at reglene praktiseres likt. Bildet er fra Grønvollfoss kraftverk ved Tinnelva i Notodden i Telemark. Arkivfoto: Terje Bendiksby / NTB scanpix