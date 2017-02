 Viktig å ta vare på de kristne verdiene

Imponert: – Jeg gleder meg. Jeg er imponert over profesjonaliteten i arrangementet. Oslo Symposium får derfor betydelig oppmerksomhet og når bredere enn bare de som er til stede, sier Hareide. FOTO: NTB scanpix

Knut Arild Hareide har stått på talerstolen under hver Oslo Symposium, og han ser fram til å gjøre det igjen. Han roser arrangementets profesjonalitet når det gjelder å trekke inn et mangfold av talere og publikum. Og mener at aviser som hevder dette er en samling for politisk erkekonservative, bommer stygt og ikke vet hva konferansen er.

