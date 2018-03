Begravelse: Forlagssjef Svein Andersen skriver om fredagens begravelse, der han sammen med 2300 andre fulgte Billy Graham til den siste hvile. FOTO: NTB/Scanpix

«Hvis du en dag hører at jeg er død, ikke tro det for ett øyeblikk – jeg er mer levende enn noen gang, jeg har bare skiftet adresse!» Franklin Graham siterte sin far Billy Graham, under minnesamværet i Charlotte i dag, fredag 2. mars 2018.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.