Arnott på nytt norgesbesøk

Vekkelse: Toronto-pastoren John Arnott har sett over Norge en vekkelse som kommer til å spre seg over hele vårt land og videre til resten av vårt kontinent.

For fjerde gang på bare litt over et halvt år, kommer John og Carol Arnott til Norge nå i mai. Terje Liverød har store forventninger til konferansen «Revival now», som arrangeres i Drammen og Asker fra 23.-27. mai.

