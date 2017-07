Donald Trump talte til det polske folk:

President Donald Trump talte på Krasinski-torget foran det kongelige slott i Polens hovedstad Warzawa 6. juli. Foto: AP / Evan Vucci / NTB Scanpix

Under sitt besøk i Polen torsdag 6. juli holdt USAs president Donald Trump en tale til en folkemasse på Krasinski-torget i Warzawa. Budskapet hans om at den frie, vestlige verdens grunnleggende verdisett er det avgjørende for å seire over totalitære ideologier, fikk massiv gjenklang hos tilhørerskaren.

