Jødiske og kristne ledere i bønn på Holocaust-dagen

Overlevende kom sammen med politikere og representanter for Polens jøder i leiren der tyskerne tok livet av 1,1 millioner mennesker under annen verdenskrig.



De fleste som ble drept, var jøder fra hele Europa, men også polakker, romfolk, sovjetiske krigsfanger og andre.



Polens statsminister Beata Szydlo, som selv er fra byen der minnesmerket Auschwitz befinner seg, Oswiecim som er Auschwitz på polsk, mintes «havet av tapte liv og håp» som var resultatet av det tyske folkemordet.

Guterres

Flere titall eldre overlevende innledet dagen med å legge kranser og blomster ved muren der henrettelser fant sted.



FN har bestemt at 27. januar, som er årsdagen for at sovjetiske styrker frigjorde Auschwitz, skal være den internasjonale holocaust-dagen, og FNs nye generalsekretær António Guterres var til stede fredag.



– Tragisk nok og i motsetning til våre ønsker, lever fortsatt antisemittismen. Vi ser også en bekymringsfull økning av ekstremisme, xenofobi, rasisme og antimuslimsk hat, sa han.

Albania

Folkemordet ble minnet en rekke andre steder, blant annet i Albania, det eneste landet i Europa der antall jøder økte under krigen fordi det muslimske folkeflertallet tok imot flyktende jøder fra andre land. Ingen jøder ble utlevert fra Albania.



I Tyskland var dagen omgitt av strid fordi invitasjonen til en leder av det innvandringsfiendtlige partiet AfD, Björn Höcke, til minneseremonien i Buchenwald ble trukket tilbake.



Höcke vakte oppsikt etter at han kalte holocaust-monumentet i Berlin en skam og sa at Tyskland burde innta en mer positiv holdning til sin historie. (©NTB)