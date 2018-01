Fengsels-evangelist Jan Eriksen har fylt 70 år

Fengselstjeneste: Ettersom årene har gått har evangelist Jan Eriksen viet sin tid mer og mer til å forkynne for fanger i fengsler. – Vi har reist fra det ene landet til det andre, og forkynt i fengsler i Sør-Afrika, Sør-Amerika, Filipinene og Europa. Vi drar fra by til by, og fengsel til fengsel, forteller Eriksen, som står i tjenesten sammen med sin kone Barbara. FOTO: Privat