Gordon Robertson ønsker å gjøre det til prioritet å få distribuert filmen sin om Jerusalem til Norge. FOTO: Jan-Aage Torp

24 år etter at Pat & Dede Robertson turnerte Norge rundt i en uke for Kristen Koalisjon Norge (KKN), kan det bli en gjentagelse. Gordon Robertson, sønn av den berømte TV-gründeren, er arvtaker og konsernsjef for Christian Broadcasting Network (CBN) i Virginia Beach. Og han vil gjerne komme til Norge for å vise sin nyeste dokumentarfilm, «In Our Hands – Kampen om Jerusalem».

