Kristen bistand ikke totalavhengig av statlig støtte

Medlemsstatistikken til paraplyorganisasjonene Digni og NORME for 2015, som lanseres denne uken, viser at medlemsorganisasjonene ikke lar statsstøtten bli en hvilepute.

– Medlemsorganisasjonene våre har veldig høy grad av egenfinansiering, og samler inn 55 prosent av midlene som brukes på diakonalt arbeid i utlandet, forteller daglig leder i Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME), Anne Lise Søvde Valle i en pressemelding.

NORME er en paraplyorganisasjon for de som jobber med misjon og menighetsbygging, mens paraplyen Digni har bistand/diakoni som sitt arbeidsfelt. Av de totalt 45 medlemsorganisasjonene i Digni og NORME er 17 med begge steder.

Ifølge rapporten får organisasjonene totalt 2 milliarder kroner i offentlig støtte, noe som tilsvarer 34% av den totale omsetningen på 5,9 milliarder. Omsetningen har økt med 10% fra 2014 til 2015.

Krav om 10 prosent

For å få statsstøtte fra Norad, som er direktoratet for utviklingssamarbeid, foreligger det et krav om 10 prosent egenfinansiering. Pengene kan kun brukes på diakoni og bistand, ikke til menighetsbyggende arbeid.

Norad-direktør Jon Lomøy sa til siste nummer av Bistandsaktuelt at sivilsamfunnsorganisasjonene er «for avhengige av norsk statlig støtte og at de bør skaffe seg flere økonomiske bein å stå på». Digni og NORME mener deres medlemsstatistikk viser at det motsatte er tilfelle for deres medlemsorganisasjoner.

– Organisasjonene samlet inn 204 millioner kroner selv til diakoni og bistandsarbeid, mens 168 millioner var offentlig støtte, forteller Søvde Valle.

Rapporten fra NORME og Digni viser at medlemsorganisasjonene i 2015 brukte 626 millioner kroner i utlandet. Av disse gikk 40 prosent til menighetsbyggende arbeid, mens 60 prosent gikk til bistand/diakoni.

– Dette viser at nestekjærlighet og budskapet om å hjelpe de mest sårbare til verdige liv blir tatt på alvor og satt ut i praksis i kristent arbeid. Vi opplever et stort engasjement for dette, både blant Digni og NORME sine medlemsorganisasjoner, sier generalsekretær i Digni, Jørn Lemvik.

– Sterkt grasrotengasjement

Misjonsalliansen er den organisasjonen som rapporterer størst beløp til diakonalt arbeid i rapporten med 83, 7 millioner kroner i 2015. Dette er en økning på 14 millioner i forhold til 2014. De mener at man skal være stolte av 55 prosents egenfinansiering for diakonalt arbeid.

– Det er et svært positivt trekk ved den type organisasjoner som vi representerer, og reflekterer det sterke diakonale engasjementet hos grasrota i misjonsnorge, sier generalsekretær Andreas Andersen i Misjonsalliansen som er medlem av både NORME og Digni.

Organisasjonen mottok støtte til 14 prosjekter gjennom Digni i 2015 på totalt 37, 9 millioner.

Legger vekt på egenfinansiering

Misjonsalliansen har et prinsipp om at statlige midler skal utgjøre maksimalt 40 prosent av inntektene deres.

– Misjonsalliansen har alltid lagt vekt på å ha høy grad av egenfinansiering i diakonale prosjekter fordi nettopp diakonien er grunnbjelken i alt vårt arbeid. Egenfinansiering er dessuten et prinsipp vi også anvender og viderefører overfor våre partnere i sør. Vi mener det er avgjørende for bærekraft at lokalsamfunn selv bidrar til finansieringen av de prosessene vi støtter dem i, sier Andersen.

Den budsjettmessige fordelingen i Misjonsalliansen i 2017 er 16 prosent til menighetsbyggende arbeid og 84 prosent til diakonale prosjekter.

Mest gaver til evangelisering

Ifølge paraplyorganisasjonenes statistikk gikk 254 millioner kroner av organisasjonenes egne innsamlede midler brukt i utlandet til menighetsbyggende arbeid, mens 204 millioner kroner gikk til diakonalt arbeid.

Dette vil si at en større del av gavene fra givere i Norge går til evangeliserende enn til diakonalt arbeid, til tross for at totalsummen inkludert offentlig støtte er større til det diakonale enn det evangeliserende arbeidet.

Det er samlet inn totalt 1,6 milliarder kr i gaver i 2015. Dette viser en økning på 8% fra 2014. Gaveinntektene tilsvarer, ifølge rapporten, over 5000 kr per støttespiller.

–Det er en gledelig utvikling med en økning på 8 prosent, sier Søvde Valle i NORME.