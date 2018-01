Bygger kirkebygg i India som rommer 75.000

Florida: Den indiske pastoren David Mohan talte i forrige uke på Synergize 2018. FOTO: Trine Overå Hansen

Pastor David Mohan fra India har bygget en megakirke i byen Chennai (tidligere Madras), kalt New Life Assembly of God (NLAG). Den har vokst fra syv personer til over 40.000 på 30 år. Nå bygger de et kirkebygg som tar hele 75.000 møtebesøkende. Det blir dermed et av de største i verden.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.