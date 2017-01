«March for Life» er et årlig arrangement, som samler titusenvis av amerikanere, og markerer årsdagen for høyesterettsdommen «Roe v. Wade» fra 1973, som sa åpnet opp for fri abort i alle delstater.



Siden da har «Pro-life»-bevegelsen kjempet utrettelig for å vinne tilbake denne tapte skansen, og aldri har vært mer aktive enn ved presidentvalget i 2016, da Donald Trump gikk seirende ut. Han hadde aldri klart dette uten denne bevegelsens støtte.

Ny dommer

Dødsfallet til høyesterettsdommere Antonin Scalia aktualiserte høyesteretts rolle i abortsaken for fullt, og det ble tidlig klart at presidentvalget ville bli et «abortvalg», der Scalias erstatter var et sentralt punkt.



Mike Pence adresserte dette i sin tale.



- Neste uke vil president Donald Trump kunngjøre en nominasjon til Høyesterett som vil opprettholde de gud-gitte frihetene som er nedfelt i vår grunnlov, i samme tradisjon som den store avdøde dommeren Antonin Scalia. Livet vinner i Amerika, sa Pence, til stor jubel fra de fremmøtte.



Det er første gang en visepresident deltar i denne marsjen på de 44 årene som har gått. Pence trakk frem en rekke punkter ved den nye administrasjonens politikk som underbygget påstanden om at Ja til livet-bevegelsen er i ferd med å vinne.

Presidentvedtak

I forrige uke signerte Trump på et vedtak som gjeninnførte «Mexico city-politikken», som sier at skattebetalernes penger ikke skal gå til organisasjoner som fremmer abort gjennom u-hjelp. Han varslet også at det kommer nye vedtak som skal sikre at det samme blir gjeldende i USA. Ett av Ja til livet-bevegelsens krav har lenge vært at abortindustrigiganten Planned Parenthood skal fratas offentlig støtte, og dette lovet Pence å ordne opp i.



Pence, som har vært regnet som Trumps garanti overfor kristenfolket, for at han vil holde sine valgløfter, sa følgende om presidenten til marsjdeltakerne:



- Fra første dag i jobben, har han holdt sine løfter til det amerikanske folk. Vi er i løfteholder-bransjen. President Trump ba meg faktisk om å være her med dere i dag. Han ba meg takke dere for støtten, og for at dere står opp for livet og for barmhjertighet med kvinner og barn i Amerika.