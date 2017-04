Minst 43 drept av bomber ved to kirker i Egypt

IS har tatt på seg ansvaret for bomben som tok livet av 27 mennesker i St. George-kirken i Tanta palemesøndag. FOTO: AP / NTB scanpix

Minst 43 mennesker ble drept og over 100 såret i bombeattentat mot to kirker i Egypt palmesøndag. IS har tatt på seg ansvaret. Egypt innfører unntakstilstand som reaksjon.

