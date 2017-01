NY LINJE: Guvernør Nikki Haley ble spurt ut av senatet to dager før Donald Trump ble tatt i ed som president. Senatets jobb er å godkjenne henne som USAs nye FN-ambassadør. Under høringen varslet hun en ny linje fra USA overfor Israel, og tok et oppgjør med Trumps forgjenger Obama. FOTO: NTB Scanpix