Mer politi i Oslo-gatene etter angrepet i Berlin

– Vi øker patruljeringen på steder hvor det samles store folkemengder, dette gjelder også julemarkedet i Spikersuppa, sier operasjonsleder Cathrine Sylju i Oslo politidistrikt.

Sylju opplyser til NTB at det så langt ikke er konkrete trusselmomenter som ligger til grunn for tiltakene. Hun poengterer at det er helt naturlig for politiet å utvise økt årvåkenhet etter angrepet i Berlin.

Også ved et av julemarkedene i Oslo er det bevissthet rundt sikkerhet.

– Sikkerheten er viktig generelt sett for et slikt arrangement som her, og vi har god dialog med politiet. Men det er ingen grunn til bekymring nå, sier Aasmund Lund, som arrangerer julemarked i Spikersuppa på Karl Johan, til NRK.

Politiet understreker at «det generelle sikkerhetsnivået» ikke er forandret.

Tolv drept i Berlin

Tolv personer ble drept og 48 såret da en gjerningsperson kjørte inn i folkemengden som var samlet på et julemarked i Berlin mandag kveld. Tilstanden til flere av de skadde var kritisk tirsdag.

Mannen som er pågrepet etter det som antas å ha vært et terrorangrep, identifiseres som en 23 år gammel asylsøker. Han nekter for å ha noe med saken å gjøre.

Det tyske nyhetsbyrået DPA melder at myndighetene ikke kjenner til noen forbindelser mellom mannen og islamsk terror.

– Vi vurderer fortløpende hvilke tiltak som skal iverksettes, og forholder oss til eventuelle endringer i trusselvurderingene til Politiets sikkerhetstjeneste, sier Sylju.

PST: – Uforutsigbart

Trusselbildet i Norge er ikke endret som følge av angrepet i Berlin, ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

I PSTs åpne trusselvurdering for 2016 blir det nettopp påpekt at angrep av den typen man har sett i Nice og i Berlin i år – angrep med enkle våpentyper mot symbolske mål – er de mest aktuelle scenarioene også i Norge.

«Spontane angrep vil ha begrenset skadeomfang og kjennetegnes av kort forberedelsestid og minimal grad av planlegging», skriver PST i vurderingen.

«Den fremtidige utviklingen er uforutsigbar og kan endre seg på kort varsel», heter det i trusselvurderingen. PST knytter slike trusler til ekstrem islamisme.