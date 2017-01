Her er det verst å være kristen

Åpne Dører offentliggjorde denne uken årets utgave av listen over de 50 landene i verden der kristne er mest forfulgt. Det diktatoriske regimet i Nord-Korea er øverst på listen dette året også, slik det lenge har vært. Ifølge Åpne Dører er Kim Jong Uns regime uovertruffent når det gjelder fiendtlighet mot religion. De troende lever i skjul og i stor grad adskilt fra hverandre. Henrettelse eller livslangt fangenskap venter dersom de blir oppdaget. Straffen rammer ikke bare dem selv, men også deres familier. Av 24,9 millioner innbyggere, regner man med at det finnes 300.000 kristne. Landets regime styrer etter en ideologi basert på kommunisme blandet med dyrkelse av lederen Kim Jong Un og de forrige lederne, hans avdøde far Kim Jong Il og bestefar Kim Il Sung.

Håpet om at Kim Jong Un ville være mer åpen for reformer har svunnet. Han fører en politikk med uforutsigbare utrenskninger for å konsolidere sin makt. Kristendommen blir fortsatt sett på som vestlig og «fiendtlig». For å unngå å bli arrestert og sendt til arbeidsleirer, må kristne skjule sin tro. De fleste foreldre avstår fra å introdusere sine barn for den kristne tro av frykt for at noen skal få dem til å røpe familiens kristne tro. Det vil kunne få fatale konsekvenser.

Det er dokumentert at minst tjue kristne ble drept og mer enn 100 arrestert i rapporteringsperioden for årets forfølgelsesliste. Fremtidsutsiktene for dette året er ikke gode. Selv om 2017 skulle bringe noen endringer, for eksempel en bedret økonomi, vil ingenting bli bedre for de kristne. De sees på som fiender av staten.

Nr. 2: Somalia

Blant de ti øverste på listen har Somalia beveget ser opp fra sjette til andreplass, og befinner seg nå kun ett poeng bak Nord-Korea. Selv om det trolig ikke finnes mer enn noen hundre kristne i dette landet med en befolkning på over ti millioner, medfører den sterke stammekulturen at enhver muslim som konverterer til kristendommen umiddelbart blir avslørt, og står i fare for å bli drept. Somalia er ett av to land som noensinne har erstattet Nord-Korea på toppen av forfølgelseslisten.

Nr. 3: Afghanistan

Noen få tusen av de 34,1 innbyggerne er kristne. Forfølgelsen drives hovedsaklig av islamsk undertrykkelse, samt i noen grad av klan- og stammemotstand og organisert korrupsjon og kriminalitet.

Afghanistan har vært en brutal region i århundrer. Militante i den nordvestlige delen av landet, «Khorasan», har sverget troskap til IS.

Det samlede presset mot kristne ligger på et ekstremt nivå på alle områder av livet. Presset utøves hovedsakelig av familie, venner og lokalsamfunn, men også av lokale religiøse ledere. De statlige myndighetene er svake, og islam er en samlende faktor, særlig ettersom hele samfunnet er enig i at konvertering fra islam ikke kan tolereres. Nivået av vold mot kristne er også svært høyt. Det var flere drap på konvertitter fra islam.

Nr. 4: Pakistan

3,9 millioner av 196,7 millioner innbyggere er kristne. De forfølges hovedsaklig gjennom islamsk undertrykkelse, samt i mindre grad av organisert korrupsjon og kriminalitet.

Taliban er fortsatt virksomme og i stand til å utføre angrep, som bombingen i Lahore påsken 2016 viste. De hevdet den var rettet eksplisitt mot de kristne. Søndagsgudstjenester er fortsatt mulig, men alle andre møter frarådes på det sterkeste.

Alle kategoriene av kristne opplever forfølgelse. Historiske kirker opplever kontroll og overvåking. Konvertitter til kristendommen med muslimsk bakgrunn opplever forfølgelse fra både radikale islamske grupper, familier og naboer. Ikke-tradisjonelle protestantiske kirker utsettes for hyppige angrep.

Kristne er blitt utsatt for en rekke drap, angrep på kirker, bortføring av kvinner, voldtekter og tvangsekteskap, samt at mange har blitt tvunget til å flykte, også til utlandet. Andre religiøse minoriteter, som shia-muslimer og ahmadiyya, har også blitt utsatt for angrep.

Nr. 5: Sudan

To millioner av landets 40,2 millioner innbyggere er kristne. Forfølgelsen drives av en kombinasjon av islamsk undertrykkelse og diktatorisk paranoia.

Forfølgelsen i landet er systematisk og minner om etnisk rensing. Under det autoritære styret til president al- Bashir og hans parti er det ingen rettssikkerhet i Sudan. Presse- og medielover er restriktive, og ytringsfriheten er sterkt begrenset. Det etnisk-kulturelle landskapet er svært komplisert: araber versus svart, muslim versus kristen. Opprettelsen av Sør-Sudan som egen stat i 2011 løste ikke disse problemene. Målet til regjeringen i Sudan er én religion, én kultur og ett språk. Totalt sett har dette forverret situasjonen for de kristne.

Samlet sett økte presset mot kristne betydelig i Sudan siste året. Det fant sted mange arrestasjoner, angrep på kirker og kristne bygninger og drap, først og fremst i Nuba-fjellene.

Ekstremt i ti land

De ti øverste landene på forfølgelseslisten er karakterisert med ekstrem grad av forfølgelse. På plass nr. seks til ti kommer Syria, Irak, Iran, Jemen og Eritrea. Åpne Dører opplyser at topp ti-listen har holdt seg ganske stabil. Ni av landene på 2017-listen var også blant topp ti på fjorårets liste: Somalia (2), Afghanistan (3), Pakistan (4), Sudan (5), og Iran (8) klatret alle på listen. Syria (6) og Irak (7) falt på listen. I Irak og Syria ble det rapportert om en nedgang av voldelige hendelser, dette kan begrunnes med at de fleste kristne har flyktet fra IS-kontrollerte områder, trykket mot de kristne er fortsatt meget høyt.

Forverret i Jemen

Jemen er eneste nykommeren på topp ti-listen. Kristne i Jemen er fanget i en borgerkrig mellom regjeringssoldater som er støttet av Saudi-Arabia og Houthi-opprørere som er støttet av Iran.

Jemen har vært hardt rammet av voldsbølger helt siden sjiamuslimske Houthi-opprørere angrep hovedstaden i 2014, noe som førte til at regjeringen i Saudi-Arabia ledet en flernasjonal bombing av landet. Resultatet var at Jemen i praksis ble omgjort til en slagmark mellom Saudi-Arabia og Iran.

– De innfødte kristne er fanget i kryssilden, sier Åpne Dørers internasjonale forskningsleder Boyd-MacMIllan.

– Å konvertere til en annen religion straffes med døden. Kristne er utpekt som mål og drepes av militante sunnimuslimer. Krigen har ført til en dramatisk økning i forfølgelse og gjerningsmennene er i all hovedsak islamistiske ekstremister, uttaler han.

– Sjiamuslimene fra Houthi-stammen er også meget intolerante når identiteten til lokale kristne blir avslørt. Så de kristne blir presset fra alle kanter i dette landet, inkludert IS og al-Qaeda – det spiller ingen rolle hvem som har makten, fortsetter han.