Mona Levin synes det er viktig å fortelle om de norske jødenes historie

– Når skolene ikke vil lære de unge om de norske jødene, er det vi i besteforeldre-generasjonen som må fortelle barna hva som skjer når noen blir sett på som mindre verdt. Det skal ikke være hudfarge, rase, kultur eller hva du tror på som skal avgjøre menneskeverdet, sier Mona Levin. FOTO: Eli Bondlid

– Jeg har blitt invitert til et par kristne skoler. Men jeg får sjelden holde foredrag ved andre skoler. En gang da jeg var invitert, takket de nei da de hørte hva jeg skulle snakke om. De sa at temaet var for kontroversielt. Jeg spurte: «Mener du det er for kontroversielt å være jøde?» De svarte «ja».

