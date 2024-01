Norge IDAG

Iranske demonstranter holder plakater av Qassem Soleimani i Teheran, Iran, lørdag 18. november 2023. Foto: AP Photo/Vahid Salemi/NTB.

Eksplosjon i Iran:

104 døde under minneseremoni

Under en markering av fireårsdagen for Qassem Soleimanis død førte to eksplosjoner til at 104 mennesker mistet livet.