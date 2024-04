Norge IDAG

Amir Tsarfati i Credokirken i Bergen i mai 2023. Foto: Trine Overå Hansen

Vitenskapsmann slår fast:

– 13. april var et under på linje med å gå over Det røde hav

Undertegnede, og sikkert hundretusenvis andre, fikk tirsdag en oppdatering på siste helgs dramatiske Iranske angrep på Israel, fra Amir Tsarfati. Den var oppsiktsvekkende. Og den går ut på at Israels nedskyting av de nesten 400 rakettene den 13. april var et rent under og statistisk umulig.