Et løslatt israelsk gissel med en israelsk soldat kort tid etter hennes ankomst til Israel fredag 24. november 2023. En fire dager lang våpenhvile i Israel-Hamas-krigen begynte i Gaza fredag med utveksling av gisler og fanger. Foto: IDF via AP/NTB

Medier:

13 israelere skal frigis av Hamas søndag

Israel opplyser at de har fått en liste over navn med gisler som ventes å bli frigitt fra Gazastripen søndag. Flere medier melder at det er snakk om 13 israelere.