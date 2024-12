Norge IDAG

Gaven: 170 skuespillere og artister har øvd i små grupper i lengre tid. På en uke er den store forestillingen «Gaven» satt sammen. Foto: Trine Overå Hansen

Satte opp «Gaven» i KRS Live den 14. og 15. desember:

170 aktører i aksjon på scenen

Kristiansand: For fjerde år på rad satte menigheter og andre frivillige opp den store juleforestillingen Gaven til glede for hele byen. Det var satt opp to utsolgte forestillinger med 1100 besøkende.