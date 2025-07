Norge IDAG

Redningsarbeidere ved bredden av Guadalupe-elven i Texas, fredag ​​4. juli 2025. Foto: Michel Fortier / The San Antonio Express-News via AP / NTB

25 kristne jenter på leir savnet etter ekstremvær i Texas

Sommerleiren Camp Mystic, for jenter fra 7 til 17 år har vært arrangert hvert år siden 1926. I går ble de rammet av en storflom da elven Guadalupe gikk over sine bredder. 25 jenter er savnet, ifølge The New York Times. Minst 24. mennesker er alt bekreftet døde.