3000 skolesekker med prideflagg er uønsket

Vi hadde nektet 6-åringene våre å gå med SV- eller FrP-logo på skolesekken på sin første skoledag. Vi hadde heller ikke tillatt et BLM-merke og helt utenkelig er et hakekors. Fordi politiske symboler har ingen ting å gjøre på skolesekker, da symbolene har ulik betydning for alle. For skattebetalernes penger har Troms og Finnmark fylkeskommune nå kjøpt inn skolesekker med stor Pride-logo på, et regnbuesymbol med seks farger.