Norge IDAG

Anita A. Sæle:

40 øre? Blir det ikke EU-valg likevel?

Statsminister Jonas Gahr Støre lover nå at det skal bli fast strømpris på 40 øre. Men det er først etter valget! Hvorfor det? Svaret er helt klart for å hindre at høstens valg blir et EU- eller et strømvalg.