25. mai feiret Den afrikanske union 60-årsjubileum i hovedkvarteret sitt i Addis Abeba, Etiopia. Foto: African Union

Afrikadagen 2023:

60-årsjubileum for Den afrikanske union og forløperen OAU

Afrikadagen markeres til minne om grunnleggelsen av Organisasjonen for afrikansk enhet (OAU) 25. mai 1963. OAU ble omdannet til Den afrikanske union i 2002 (AU). På Tunisias ambassade i Oslo var det invitert til fest i anledning dagen. — 60-årsdagen for AU og OAU ble feiret idag på den tunisiske ambassaden i Oslo med mange nye afrikanske landsmenn i Norge, afrikanske diplomater, representanter for Utenriksdepartementet, medialedere og en pastorfamilie blant gjestene, forteller pastor i Oslokirken Jan-Aage Torp.