Tusenvis av hustak er blitt revet av etter at syklonen Chido traff Mosambik. Foto: Skjermdump YouTube / Iris Global

Katastrofe etter syklon i Mosambik:

622 000 rammet, tusenvis av hustak revet av

Like før jul ble det fattige landet Mosambik rammet av en svært kraftig syklon. Heidi Baker, som driver et omfattende misjons- og hjelpearbeid i landet, fortviler over situasjonen.