Det er stor forfølgelse i Den demokratiske republikken Kongo. 70 kristne ble nylig drept i en kirke. Foto: Illustrasjonsbilde: Åpne Dører

Den demokratiske republikken Kongo:

70 kristne halshugget i kirken

Sytti kristne ble oppdaget halshugget inne i en protestantisk kirke i Den demokratiske republikken Kongo ifølge rapporter som sier at ofrene var blitt kidnappet av mistenkte terrorister fra de allierte demokratiske styrker. Over 6 millioner drept i to tiår med krig