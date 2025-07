Norge IDAG

Rune Edvardsen er godt fornøyd med at de ser så mange unge på sommerstevnet i Sarons Dal. Foto: Trine Overå Hansen

Rune Edvardsen:

– Afrika kan bli redningen vår

Se videointervju!

Denne uken er det sommerstevne i Sarons Dal, et høydepunkt i året for barn og unge, voksne og eldre. Norge IDAG intervjuet Rune Edvardsen, leder for organisasjonen som nå heter «Ingen Utelatt». Han forteller om årets stevne, det nylige navnebyttet og det rike misjonsarbeidet. Som misjonær og verdensborger har han noen friske perspektiver på kristenliv og vekkelse. En ting er sikkert: Han tror på fremtiden.