Norge IDAG

LIBERAL KONSERVATIV: Professor Eric Kaufmann tilbyr både nettbasert kurs og nyopprettet Master-grad med kritisk blikk på woke-kulturen. Han betegner seg selv som liberal konservativ. Foto: Skjermdump Youtube

Han startet ny fagutdanning om woke på universitet:

– Alle foreldre bør være bekymret over dette

Den kanadiske professoren Eric Kaufmann (53) har gått fra jobb på University of London, og startet et undervisningskurs om woke som er det første i sitt slag, ved et konkurrerende universitet.