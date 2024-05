Norge IDAG

KRITISERTE ISRAEL: LOs leder Peggy Hessen Følsvik under årets 1. mai-arrangement på Youngstorget i Oslo onsdag. Foto: Beate Oma Dahle/NTB

LO-lederens utspill 1. mai vekker oppsikt:

– Alle som har sannheten kjær, bør melde seg ut av LO sporenstreks

LO-leder Peggy Hessen Følsvik kalte i går under sin 1. mai-tale Israels forsvarskrig et «folkemord», og tok til orde for et såkalt fritt Palestina. Flere ledende Israel-venner reagerer nå på talen.