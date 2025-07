Norge IDAG

Menn må ta medisiner for å kunne amme. Dette kan være skadelig for barnet. Foto: Illustrasjonsfoto: iStock

Storbritannia:

Amming fra transer kan være farlig for hjertet til babyen

En kristen sykepleier i Storbritannia har blitt utsatt for straff for å ha protestert mot kurs i «Queer Birth Club» ved NHS-fødselstjenester. Denne typen medikamentindusert amming hos menn, utgjør potensielle farer for hjertene til barna som drikker melken.