Druserne har begravet 11 av 12 av ofrene:

Druziske prester ber under begravelsen for Guevara Ibrahim, 11 år gammel, et av 12 barn og tenåringer som ble drept i et rakettangrep på en fotballbane, i landsbyen Majdal Shams. I midten Sheikh Mowafaq Tarif, drusernes åndelige leder. Foto: AP Photo/Leo Correa/NTB