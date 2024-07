Norge IDAG

Anita ba:

«Hvis vi skal flytte til Danmark, Gud, må det komme noen og spørre om de kan kjøpe huset vårt»

Anita Kristensen som ledet sangen med eget band på syv musikere under Ordet & Israels stevne, forteller her om hvordan hun la ut ull, og fikk svar fra Gud da hun ba om ledelse for veien videre.